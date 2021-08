Vertonghen va-t-il manquer la prochaine sélection des Diables Rouges ? Sa blessure inquiète au Portugal

Contraint de quitter le jeu mardi à la mi-temps du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions avec Benfica contre le Spartak Moscou (2-0), Jan Vertonghen ne sera pas prêt pour jouer le premier de championnat contre Arouca samedi (18h00).

C'est juste ce qu'a confirmé Jesus Jorge, l'entraîneur de Benfica, vendredi lors du point presse d'avant-match. A la question de savoir ce que le club lusitanien comptait faire avec son système défensif suite à la blessure de Vertonghen, il a répondu que "ce n'est pas parce que Vertonghen est blessé que l'on va changer toute la défense. Contre le Spartak, Morato est entré (à la place du Diable Rouge, ndlr) et a continué le même système. Demain, Morato commencera, ce n'est pas le problème. Nous avons un blessé, mais nous avons le temps aussi, environ 10 jours, pour travailler et scruter le marché, pour réfléchir à ce qui est le mieux pour Benfica - et de connaître la gravité de la blessure de Vertonghen".

Les médias portugais évoquaient une blessure musculaire avec une absence de 2 à 3 semaines pour le défenseur des Diables Rouges, ce qui pourrait avoir une conséquence négative sur sa présence dans la sélection de Roberto Martinez pour la prochaine fenêtre internationale. En qualifications pour la Coupe du monde 2022, les Diables Rouges doivent se rendre en Estonie le jeudi 2 septembre avant de recevoir la Tchéquie le 5 septembre.

Le match en Biélorussie le 8 septembre a été délocalisé à Kazan en Russie, à huis clos.