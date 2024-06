"Je suis un peu plus pour ce qui peut unir": Thierry Henry se lâche à son tour avant les élections législatives en France

Thierry Henry, ex-star du football français et actuel sélectionneur de l'Equipe de France olympique, a pris position au sujet des élections législatives en appelant à "faire barrage aux extrêmes", lundi en conférence de presse.

"Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même important, ce qui peut faire barrage aux extrêmes c'est d'aller voter. Donc allez voter", a-t-il déclaré. "Moi, personnellement, je suis contre tout ce qui divise et un peu plus pour ce qui peut unir", a-t-il ajouté. Dimanche, Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France A, avait déjà déclaré être "contre les extrêmes, les idées qui divisent".

"J'appelle les jeunes à aller voter, on voit que les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir l'avenir de notre pays", avait indiqué Mbappé, également en conférence de presse. Avant lui, d'autres joueurs de l'Equipe de France A avaient aussi appelé à aller voter, comme Ousmane Dembelé, Olivier Giroud ou encore Benjamin Pavard.

Marcus Thuram avait lui pris plus clairement position en expliquant samedi qu'il fallait "se battre pour que le RN ne passe pas".