Pas loin de Messi: Jérémy Doku dans le Top 5 des meilleurs dribbleurs d'Europe

Avec la fin des championnats du Big-5, le statisticien Squawka a présenté les chiffres phares de la saison.

On note ainsi les 24 buts inscrits et les 234 touches de balle dans le rectangle adverse de Romelu Lukaku avec l'Inter Milan ou les 12 passes décisives et les 80 occasions créées de Kevin De Bruyne avec Manchester City.

Mais il y a un chiffre qui attire l'oeil: les 109 dribbles complétés par Jérémy Doku. L'ailier du Stade Rennais est ainsi 5e de ce classement derrière des joueurs comme Messi (159). Rien que ça!

Dimanche, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Rennes, avec un assist de Doku, a arraché un ticket européen pour l'Europa Conference League.