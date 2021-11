Jérémy Doku marque pour son retour et fait exploser de joie...le présentateur de Question pour un champion (photo)

Jérrémy Doku est revenu en force sur les pelouses de Loigue 1 après une absence de plusieurs mois. Le Diable Rouge de 19 ans s'est blessé durant le mois d'août à l'ischio-jambier et n'a fait son retour à la compétition que cette semaine en Europa League jeudi puis ce dimanche contre Lorient.

Monté au jeu à la 69e minute, il n'aura fallu que 9 minutes au Belge pour inscrire son premier but de la saison. À la 78e, il scelle le score et la victoire de son équipe 0-2. Un but qui a ravi tous les supporters du Stade Rennais, à commencer par Samuel Etienne, le présentateur de Question pour un champion.

"MAIS RE-OUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" a tweeté Samuel Etienne à l'annonce du but de Jérémy. Le présentateur, né lui-même à Rennes, suivait attentivement la rencontre, il avait déjà fait part de sa joie de la même manière après l'ouverture du score de Gaëtan Laborde, deux minutes plus tôt. "MAIS OUI !!!!!!!!!!!!!!", s'était réjouit le présentateur de l'émission bien connue.