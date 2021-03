Il marque avant d'être exclu: l'ascenseur émotionnel de Jérémy Doku contre Metz (vidéo)

érémy Doku a inscrit un but et reçu un carton rouge lors de la victoire 1-3 de Rennes, samedi, à Metz, dans le cadre de la 30e journée du championnat de France de football. Aaron Leya Iseka est monté à la 68e minute pour Metz.

A la 18e minute, Doku a repris un centre de la droite de Martin Terrier. Sa frappe croisée a fini dans les filets de Metz pour son premier but depuis son transfert à Rennes en début de saison. Rennes a doublé la mise sur un penalty de Terrier (38e). En début de seconde période, Doku a reçu un rouge direct pour une semelle sur la cheville de Thomas Delaine (51e).

Serhou Guirassy marquait le troisième but de Rennes (89e). Papa Ndiaga Yade réduisait l'écart une minute plus tard. Rennes confirme son regain de forme en signant un deuxième succès de rang, après une série de six défaites consécutives (cinq en championnat et une en Coupe).

Les Bretons (44 points) dépassent leurs adversaires du jour (42 points) pour s'installer au septième rang du championnat