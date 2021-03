Jérémy Doku se considère comme "le meilleur dribbleur de Ligue 1"

Actuellement avec les Diables Rouges pour les trois matches de mars, Jérémy Doku est revenu sur ses premiers mois au Stade Rennais et ses débuts en Ligue 1.

Un championnat français dont il est le meilleur dribbleur, d'après ses propres dires. "Quand je dribble, je sais que je passe mon homme une fois sur deux. J'ai vu les statistiques récemment. Je suis le meilleur dribbleur de la Ligue 1. Pas mal dans un championnat avec Neymar et Mbappé, hein", a expliqué Jérémy Doku à nos confrères du journal néerlandophone Het Laatste Nieuws.

Une confiance en lui et en ses pieds qui n'ont toutefois marqué qu'un seul petit but et délivré deux passes décisives en 24 rencontres. Il se défend: "Les gens en Belgique savent très bien que je n'ai pas beaucoup marqué dans le passé. Je ne suis pas Zlatan Ibrahimovic. Attention, je comprends qu'il y ait des critiques quand on ne regarde que les statistiques. Mais ceux qui voient chaque match savent que je m'en sors bien. Sinon, je ne serais pas toujours dans l'équipe de départ, non?".

L'ancien Anderlechtois (18 ans) est aussi revenu sur son départ du club bruxellois: "À Anderlecht, je ne pouvais plus apprendre grand-chose, j'étais l'un des meilleurs là-bas. Lors de mon premier entraînement, tout le monde a été choqué. Je voulais un nouvel environnement, un nouveau championnat et de plus grands défis. Je suis reconnaissant envers Anderlecht de m'avoir laissé partir. J'essaie toujours de regarder tous les matchs qu'ils jouent. Ils n'ont pas toujours ce qu'ils méritent".