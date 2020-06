Nous vous en parlions depuis quelques temps, et c'est désormais acté: Thomas Meunier, dont le contrat expire le 30 juin, ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain. Le Diable Rouge devrait s'engager d'ici le 30 juin au Borussia Dortmund.

Une décision forte du Belge qui ne passe pas en France. L'ancien international et désormais consultant Jérôme Rothen a fait part de sa colère sur les ondes de la radio RMC: "Je veux bien qu'ils (Meunier et Kurzawa) soient déçus de ne pas être prolongés, mais il faut mettre ça de côté", s'est-il d'abord agacé, estimant ensuite que leur décision n'est pas logique: "La base, s'ils veulent gagner beaucoup d'argent, c'est de gagner les meilleurs titres. C'est de faire des campagnes européennes qui marquent l'histoire du football, c'est de marquer l'histoire d'un club. C'est quand même ça, l'objectif".

L'ancien footballeur de l'AS Monaco et du PSG pense également qu'ils vont regretter "leur connerie" de ne pas prolonger jusqu'à fin août, surtout si Neymar, Mbappé et les autres se retrouvent "en finale et s'offrent une Ligue des champions".