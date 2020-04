Jimmy Greaves, légende du football anglais, a pu quitter l'hôpital: cela n'avait rien à voir avec le coronavirus

Jimmy Greaves a pu quitter l'hôpital après une semaine, a annoncé mercredi son épouse, Irene, sur Facebook.

Greaves, 80 ans, est aux prises avec des problèmes de santé depuis cinq ans à la suite d'un AVC. Son hospitalisation n'avait rien à voir avec le coronavirus.

L'ancien attaquant a inscrit 357 buts entre 1957 et 1972 en première division anglaise, un record, et reste également le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 266 réalisations toutes compétitions confondues.

Champion du monde en 1966 avec l'Angleterre, Greaves a marqué 44 buts en 57 rencontres en équipe nationale. Seuls Wayne Rooney, Bobby Charlton et Gary Lineker ont fait trembler plus souvent les filets sous la vareuse des Three Lions.