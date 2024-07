JO-2024/Foot: Hervé Renard veut "aller chercher une médaille" et "avoir de l'ambition"

Hervé Renard, le sélectionneur des Bleues, a affirmé à l'AFP "avoir des ambitions" et vouloir "aller chercher une médaille" aux Jeux olympiques, estimant avoir "un groupe plus fort" que lors du Mondial, tout en appelant ses joueuses "à avoir ce petit supplément d'âme" et à mettre plus d'"impact".

R: "Le plus important, c'est de réussir un tournoi ensemble, collectivement. Et puis, cela aura été quinze mois parfaits. Terminons bien. Pour l'instant, on a deux choses à aller chercher: la qualif pour l'Euro et réussir les meilleurs Jeux olympiques possibles."

Q: Vous avez annoncé votre départ après cette compétition. Comment bien terminer votre mandat de près d'un an et demi ?

Q: Durant ces quinze mois, comment avez-vous vu évoluer ce groupe dans les esprits et dans le jeu ?

R:"Cette équipe a fait beaucoup de progrès. Elles ont gagné en maturité dans le jeu. On est plus réfléchis. Il faut que cela se reflète dans les résultats. La Coupe du monde était arrivée assez vite et il nous manquait de grandes joueuses. Aujourd'hui, on a un groupe plus fort. Au niveau investissement, les filles ont toujours été parfaites. C'est une surprise par rapport à ce qu'on avait pu m'annoncer. Je n'ai rien vu de tout cela. C'est important de garder cette image +clean+ et se focaliser sur le football. Le football est déjà assez difficile comme ça pour pouvoir se parasiter avec d'autres éléments qui viennent ternir l'image d'une équipe".

Q: Quelle est votre plus grande satisfaction à la tête de la sélection ?

R: "De m'être assez bien intégré et d'avoir une harmonie totale avec le staff. On sent vraiment un travail collectif, il faut que cela se reflète. C'est le mot que je répète toujours aux filles: +être parfait, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'avoir ce petit supplément d'âme qui fait qu'on doit aller chercher quelque chose+".