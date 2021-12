Ce joueur de Manchester City se blesse en tentant de se défendre contre des cambrioleurs (photo)

Le joueur de Manchester City Joao Cancelo et sa famille ont été victimes d'un cambriolage. Le Portugais a notamment été blessé au visage en tentant de se défendre, a-t-il communiqué sur Instagram dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Malheureusement, j'ai été attaqué par quatre lâches qui m'ont blessé et essayé de faire du mal à ma famille", a écrit Cancelo avec une photo de la coupure sur son visage. "Quand vous résistez, ce genre de choses arrive. Ils ont réussi à voler tous mes bijoux."

"Après tant d'obstacles dans ma vie, c'est un de plus que je vais surmonter", a ajouté le Portugais qui avait perdu sa maman à 18 ans dans un accident de voiture. Dans un communiqué, Manchester City s'est dit "choqué et consterné". "Joao et sa famille sont soutenus par le club. Il aide la police dans l'enquête qu'elle mène sur cette très grave affaire."

Cancelo n'a manqué qu'un seul match cette saison avec Manchester City, leader en Premier League et qui se déplace à Arsenal samedi.