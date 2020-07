Jordan Henderson, capitaine de Liverpool, a été élu Joueur de la saison 2019-2020 par la 'Football Writers Association' (FWA). L'association de la presse écrite anglaise l'a annoncé vendredi matin.

Jordan Henderson, capitaine de Reds sacrés champions d'Angleterre pour la première fois depuis 30 ans, a été préféré à Kevin De Bruyne (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) ainsi que ses équipiers Virgil van Dijk et Sadio Mane, cités dans cet ordre par l'organisation, afin de remporter la plus vieille récompense individuelle.

"Je dois beaucoup à tant de gens, surtout à mes équipiers qui ont été incroyables et qui méritent cette récompense autant que moi", a déclaré Henderson, cité par la FWA. "Je l'accepte au nom de l'équipe car sans elle, je n'aurais jamais été en position de pouvoir la recevoir. Ils ont tous fait de moi un meilleur joueur, leader et personne".

Si Kevin De Bruyne réalise la meilleure saison comptable de sa carrière en Premier League, avec 11 buts et 19 assists, il doit se résoudre à une place d'honneur devant Henderson, symbole du club liverpuldien qui vit ses plus belles heures depuis longtemps. "Jordan Henderson est à la fois un professionnel ultime et une légende à Liverpool. Le leadership est intangible et difficilement quantifiable, à moins qu'il ne soit indiscutable", a lancé Carrie Brown, présidente de la FWA, insistant également sur le rôle exemplaire du joueur en dehors des terrains.

Alexander-Arnold, Alisson, Raheem Sterling, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Agüero, Adama Traore, Danny Ings, Jack Grealish, James Madison et Jonny Evans ont aussi reçu des votes de la part des journalistes de la presse écrite anglaise.

Henderson, 30 ans, succède à Raheem Sterling (Man City) au palmarès. Cette saison, le capitaine a disputé 40 matches toutes compétitions confondues, dont 30 en Premier League, compilant 4 buts et 5 assists. C'est aussi la 13e fois que Liverpool met la main sur cette récompense, après les sacres récents de Steven Gerrard (2008-2009), Luis Suarez (2013-2014) et Mo Salah (2017-2018). La Belgique, grâce à Eden Hazard, figure une fois au palmarès. Le Brainois, alors à Chelsea, a été sacré au terme de l'exercice 2014-2015.

Début janvier, la FWA a mis Vincent Kompany à l'honneur pour l'ensemble de sa carrière anglaise avec Manchester City mais aussi pour son engagement dans les œuvres de charité.