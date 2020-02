José Mourinho a encore frappé: le Portugais affirme avoir infiltré le vestiaire d'un adversaire

Le duel de ce samedi entre Chelsea et Tottenham s'annonce intéressant. Les deux équipes doivent composer avec les blessures. Alors que les tactiques semblent plus indécises que jamais, José Mourinho, lui, a lâché une petite bombe en conférence de presse.

José Mourinho et Frank Lampard vont devoir se prendre la tête, ce samedi, pour créer une équipe intéressante. Chelsea reçoit Tottenham à 13h30. Les Blues devront faire sans Kante et Pulisic, tandis que Tammy Abraham n'est pas encore en mesure de jouer à 100%. En face, les Spurs doivent composer en l'absence de Kane et Son, deux tauliers du club.

Une situation compliquée qui pousse à l'imagination pour créer une tactique idéale. C'est donc tout à fait logiquement que les questions de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match se sont focalisées là-dessus. José Mourinho a alors surpris tout le monde en affirmant être au courant du plan de Chelsea pour le match de ce weekend.

"On m'a dit qu'ils allaient revenir à une défense à 5, ce qu'ils font souvent quand les résultats sont moins bons", a expliqué le Portugais, très sur de lui. "On m'a dit qu'ils le feraient de nouveau demain", a-t-il poursuivi. Surpris, les journalistes lui ont alors demandé comment il avait obtenu cette information. "Comme vous, quand vous recevez des infos sans citer de sources", faisant référence à une taupe présente dans le vestiaire londonien.

Visiblement, Mourinho n'a aucune crainte concernant le plan adopté par les Blues. Même s'il s'avère qu'une taupe a fait fuiter les informations tactiques. "Il ne changera rien du tout, j'en suis certain. Il va respecter son plan", a affirmé Mourinho, sans la moindre hésitation.

Est-ce une tentative de déstabilisation, ou cette histoire est-elle réelle ? Premier élément de réponse à 13h30...