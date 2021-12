L'AS Rome s'est fait sérieusement corriger 0-3 par l'Inter Milan hier (samedi). Les Romains ont totalement pris l'eau en première période durant laquelle les Milanais ont planté leurs trois buts.

Après le match, José Mourinho, le coach de la Roma, était très énervé et l'a bien fait sentir en conférence de presse. Mou a refusé de répondre aux questions des journalistes et a même déchargé un peu de sa colère contre eux. Lorsqu'un journaliste a demandé à l'ancien entraîneur de Chelsea pourquoi son équipe était aussi passive, il a rétorqué de manière cinglante. "C'est facile de poser cette question, le problème des journalistes c'est que votre travail est beaucoup plus simple que le notre, c'est pour ca qu'on gagne beaucoup plus que vous."

"L'Inter est meilleur que nous dans une bonne journée. L'Inter est objectivement meilleur que nous. C'est devenu un match extrêmement difficile ce soir à cause des absents", a ajouté le Portugais

Mourinho n'a pris ses fonctions dans la capitale italienne qu'au cours de l'été après avoir été limogé aux Spurs en avril, et a jusqu'à présent connu un départ mitigé à son retour en Italie.