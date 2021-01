José Mourinho fête ses 58 ans: retour sur le meilleur du pire de sa carrière

(c) belga

José Mourinho fête ses 58 ans ce mardi 26 janvier Retour sur quelques anecdotes qui ont fait de lui "The Special One".

Certains l’ignorent peut-être mais le Mou a été joueur avant d’aller s’asseoir définitivement (et avec brio) sur le banc. Sa courte carrière de joueur se limite aux frontières de son pays, le Portugal, et aux clubs du Rio Ave, de Belenenses et du GD Sesimbra.

C’est en janvier 2002, date de son arrivée à Porto, que la légende commence. A la fin de la saison, Porto termine 3e du championnat. La saison suivante est historique : Champion du Portugal avec seulement 2 défaites, vainqueur de la Coupe du Portugal et vainqueur de l’Europa League.

La saison d’après est tout aussi réussie avec encore un titre de champion, une Supercoupe du Portugal et surtout la Ligue des Champions avec une victoire 3-0 contre l’AS Monaco.

Il partira ensuite à Cheslea et le reste appartient à l’histoire.

Outre ses nombreux titres, le natif de Setubal est connu pour son tranchant en conférence de presse. Avec des piques lancées à qui veut, l’ancien entraineur du Real Madrid a déjà égratigné plusieurs de ses collègues. Claudio Ranieri par exemple, son prédecesseur à Chelsea "Il a été en Angleterre pendant cinq ans et peine encore à dire ‘‘Good morning’’. Il n’a jamais gagné un grand trophée."

Mais la cible préférée du Portugais reste Arsène Wenger. Avec le Français, Mourinho entretient une relation de meilleurs ennemis. Une rivalité qui atteindra son paroxysme en 2014 lors d’un match entre Chelsea et Arsenal. Après une faute de Cahill sur Alexis Sanchez, les deux entraineurs s’emportent et en viennent aux mains.

Autre geste emblématique signé par le Mou, sa célébration après un but de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions contre Manchester City en 2012.

Mais le chef d’oeuvre des frasques du double vainqueur de la Ligue des Champions reste ce tacle effectué lors d’un match caritatif opposant des célébrités anglaises face à une équipe "reste du monde". Mourinho est monté sur la pelouse et a taclé le chanteur Olly Murs qui partait en contre-attaque. Après son geste, il est retourné s’asseoir tout sourire, sous les regards d’un public mort de rire.

Sur un plan plus comptable, le palmarès qu'a acquis le Portugais est tout simplement hallucinant :

4x Vainqueur de la League Cup

3x Premier League

2x Ligue des Champions

2x Europa League

2x Série A

2x Champion du Portugal

2x Coupe d’Angleterre

2x Community Shield

1x Liga

1x Coupe du Roi

1x Supercoupe d’Espagne

1x Coupe d’Italie

1x Supercoupe d’Italie

1x Coupe du Portugal

1x Supercoupe du Portugal

Joyeux Anniversaire !