José Mourinho n'oubliera jamais ce geste de Pep Guardiola: "Ce sont des choses que les gens ne voient pas"

Avant le duel entre Tottenham et Manchester City ce samedi, José Mourinho s'est exprimé une énième fois sur la relation qu'il entretient avec son "rival" Pep Guardiola.

S'ils se sont affrontés verbalement quand ils étaient entraîneurs au Real Madrid et au Barça, les tensions se sont fortement apaisées ces dernières années. Il existe à présent un respect mutuel.

"Il y a des moments de la vie qu’on oublie pas. Quand mon père est mort (en 2017), et il savait à quel point il était important pour moi, Pep m’a appelé", a confié José Mourinho vendredi en conférence de presse.

Et d'ajouter: "Quand sa mère est morte (en avril 2020), j'ai répondu de la même manière. Ce sont des choses que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, je le partage parce que j'en ai l'opportunité (...). Le problème avec nous, les entraîneurs, c'est qu'il n'est pas facile de développer des amitiés parce que nous ne nous voyons pas", a poursuivi l'entraîneur de Tottenham.

"Avec Pep, je garde en mémoire les trois ans où nous avons travaillé ensemble. On se voyait tous les jours, on a célébré ensemble les titres que nous avons gagnés et on a été déçu ensemble quand nous avons perdu", a-t-il conclu, en se souvenant des années 90 à Barcelone.