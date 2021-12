Joshua Kimmich annonce qu'il va finalement se faire vacciner

Joshua Kimmich va finalement se faire vacciner contre le coronavirus après avoir été testé positif, a confirmé le joueur du Bayern Munich à la chaîne publique allemande ZDF dimanche.



"C'était simplement difficile pour moi de faire face à mes peurs et à mes doutes, c'est pourquoi j'ai hésité pendant si longtemps", a déclaré Kimmich qui avait longtemps exprimé ses doutes autour de la vaccination. Jeudi dernier, le Bayern avait annoncé que Kimmich, 26 ans, ne jouerait plus cette année à cause d'une "légère lésion aux poumons" après avoir contracté le virus fin novembre.

Il était resté un mois en quarantaine, d'abord en tant que cas contact avant d'avoir été testé positif. Il avait joué son dernier match le 6 novembre contre Fribourg.