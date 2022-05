Jürgen Klopp déteste cette compétition européenne: "C'est l'une des idées les plus ridicules du monde du foot"

Chelsea et Liverpool vont s'affronter samedi en finale de la FA Cup dans un match qui s'annonce de très haut niveau. En conférence de presse, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp en a profité pour dire tout le mal qu'il pense de la Ligue des Nations, que beaucoup de ses joueurs vont devoir disputer à la fin de la saison.

La finale de samedi sera le 60e match des joueurs de Liverpool qui sont également qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions (samedi 28 mai en direct sur RTL TVI). Une saison pleine pour les Reds qui vont jouer tous les matchs possibles cette saison après qu'ils se soient qualifiés pour les finales de toutes les compétitions qu'ils ont disputés.

Au sortir de la saison, qui se terminera le soir de la finale de la C1, les joueurs internationaux européens profiteront de quelques jours de congé avant de reprendre directement le travail avec leurs sélections nationales pour jouer la Ligue des Nations (1er au 4 juin). "Plus de matchs et toujours une mauvaise idée", a clamé Klopp.

Pour l'Allemand, "la Ligue des nations est l’une des idées les plus ridicules du monde du football. Les joueurs ont joué plus de 70 matchs et nous continuons avec ceux de la Ligue des nations (après la fin de la saison)."

"Quatre, cinq, six matchs avec les équipes nationales... Je préférerais que l’UEFA prenne plus d’argent sur les finales de la Ligue des champions et se débarrasse de la Ligue des nations", peste encore l'ancien coach de Dortmund.

Si cela peut rassurer Klopp, les équipes nationales ne joueront qu'un seul match en juin. La Belgique recevra les Pays-Bas le 3 juin pour un derby des plats pays qui s'annonce délicieux. L'Allemagne, elle, accueillera l'Italie le 4 juin.