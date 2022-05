Jurgen Klopp juge l'arrivée du prodige Haaland chez son rival: "Malheureusement, c'est une très bonne signature"

L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe mardi. Le prodige Norvégien Erling Haaland va quitter l'Allemagne et le Borussia Dortmund pour rejoindre l'Angleterre et Manchester City.

Haaland est l'un des joueurs les plus en vue de ces dernières années. Âgé de seulement 21 ans, l'ancien joueur de Salzbourg impressionne avec des statistiques hallucinantes.

Avec le Borussia, l'attaquant a scoré à 85 reprises et délivré 23 assists en 88 matchs. Des chiffres prodigieux qui ont attiré sur lui les regards des plus grands d'Europe.

C'est donc Manchester City qui a remporté la guerre des coulisses en réussissant à convaincre le fils de son ancien joueur Alf-Inge Haaland de signer chez lui.

Déjà très dominateur en Angleterre, City va encore considérablement se renforcer avec cette machine à marquer qu'est Haaland. Seul club parvenant à tenir tête aux Cityzens en championnat ces dernières années, Liverpool aura la tâche encore plus rude à partir de la saison prochaine.

L'entraîneur des Reds, l'Allemand Jürgen Klopp, a jugé que l'arrivée d'Haaland va rendre City "beaucoup plus fort". "Ils ont une façon spécifique de jouer, et je pense qu'Erling réalisera tout d'un coup qu'il marquera beaucoup de buts au deuxième poteau où il mettra juste le pied dessus. Il va adorer ça."

C'est une vraie bête

"Il s'est blessé plusieurs fois à Dortmund, mais quand il est en forme, c'est une vraie bête", ajoute Klopp qui s'est exprimé en conférence de presse après la victoire de son équipe contre Aston Villa. "Malheureusement, c'est une très bonne signature", reconnait encore l'Allemand.

L'arrivée du Norvégien en Premier League a largement été saluée par l'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher, aujourd'hui consultant chez Sky Sport. "C'est une signature brillante, vraiment. Pas seulement pour Man City, mais pour la Premier League. Je pense que nous sommes tous intrigués de voir comment il va s'en sortir. Lui et [Kylian] Mbappe se sentent comme les deux prochaines superstars qui vont éclipser [Lionel] Messi et [Cristiano] Ronaldo et nous sommes ravis qu'il soit en Premier League."

Autre ancien joueur de Liverpool également devenu consultant sur la chaîne anglaise, Jamie Redknap va dans le même sens. "Cela change la donne non seulement pour Man City, mais pour la Premier League. C'est la première fois depuis longtemps que nous avons cette superstar mondiale que tout le monde convoite. C'est super excitant pour toutes les personnes concernées. Ça va être génial de l'avoir dans notre ligue".

Alors qu'il n'a pas encore fait ses premiers pas dans son futur club, Erling Haaland est déjà très attendu outre-manche où il relèvera le premier vrai gros défi de sa carrière.