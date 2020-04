Jürgen Klopp pourrait devenir le prochain sélectionneur de l'Allemagne

L'entraîneur de Liverpool, qui réalise un travail fantastique en Angleterre, est sur les tablettes de la fédération allemande. La presse anglaise assure que le poste de sélectionneur intéresserait fortement l'Allemand.

L'Allemagne pourrait frapper fort. La sélection pourrait en effet être promise à un certain Jürgen Klopp, d'après les informations du Daily Mirror. Selon le journal britannique, la fédération allemande envisage de laisser filer Joachim Löw à la fin de son contrat, soit après la Coupe du Monde 2022 disputée au Qatar. En poste depuis 2006, Löw aurait ainsi l'opportunité de tester autre chose.

Et la fédération allemande veut le remplacer par l'un des meilleurs coachs au monde: un certain Jürgen Klopp. L'homme fort de Liverpool ne serait pas indifférent à cet intérêt et pourrait accepter de relever ce défi, lui qui a récemment prolongé à Liverpool jusqu'en 2024. Reste encore à savoir ce qu'en pensera le club britannique, qui espère pouvoir continuer sur le long-terme avec son tacticien actuel.

Affaire à suivre de très près !