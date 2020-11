Jürgen Klopp pousse un gros coup de gueule: "Vous tuez les joueurs!"

L'international anglais Trent Alexander-Arnold a été contraint de quitter le terrain lors la deuxième mi-temps de la rencontre de Liverpool face à Manchester City ce dimanche à cause d'une blessure au mollet. "Trent sera absent pour les matchs de l'Angleterre (ndlr: dont un face à la Belgique), c'est sur", a déclaré le coach de Liverpool, Jürgen Klopp dimanche soir. "Nous ne savons pas ce qu'il a, il passera un scan demain et ensuite nous y verrons plus clair."

Au-delà de cette nouvelle blessure au sein de son effectif, Jürgen Klopp, énervé, s'est montré très agacé par le calendrier proposé cette saison à cause de l'actuelle crise sanitaire. Selon lui, le temps de récupération entre les différentes compétitions, européennes et anglaises, est trop réduit. L'entraîneur allemande n'y a pas été par quatre chemins pour faire passer son message: "Une équipe qui joue mercredi soir ne devrait pas jouer son match suivant le samedi midi. Ce n'est pas possible, Tottenham a joué jeudi soir à Ludogorets et a joué aujourd'hui (dimanche) à midi", fustige-t-il. "Jouez samedi ou dimanche d'accord, mais pas à midi ! Vous tuez les joueurs! Vous vous réveillez et vous jouez. Une vraie phase de récupération est indispensable. La Premier League doit résoudre ce problème, ce n'est pas possible autrement", a-t-il conclu.

