Jusqu'à 77 heures de travail par semaine: la Coupe du Monde qatarie au cœur d'une nouvelle polémique

L'instruction a été ouverte par le doyen des juges d'instruction de Nanterre Serge Tournaire en novembre dernier, après des plaintes émanant des associations Sherpa et Comité contre l'esclavage moderne (CCEM), ainsi que de sept ex-employés indiens et népalais de ces chantiers.

Les plaignants accusent Vinci, Vinci Construction Grands Projets (VCGP), sa filiale Qatari Diar Vinci Construction (QDVC) et leurs représentants, de "réduction en servitude, traite des êtres humains, travail incompatible avec la dignité humaine, mise en danger délibérée, blessures involontaires et recel" notamment, selon la plainte que l'AFP a pu consulter.

La plainte fait suite à une enquête menée par Sherpa en Inde en septembre 2018 qui a permis de réunir de nouveaux éléments et témoignages d'anciens travailleurs qui viendraient confirmer la première enquête de l'ONG menée en 2014 au Qatar, selon Sherpa. "Nous nous réjouissons de cette ouverture d'information qui marque une étape importante et devrait permettre de faire la lumière sur les conditions réelles de vie et de travail des ouvriers sur les chantiers de Vinci au Qatar", a indiqué mardi à l'AFP une porte-parole de l'association.

Des horaires démentiels