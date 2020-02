En marquant dimanche passé contre la Fiorentina (3-0) pour le compte de la 22e journée du Championnat d'Italie de football, Cristiano Ronaldo a porté à neuf sa série de matches consécutifs avec au moins un but inscrit, égalant un record appartenant à David Trezeguet depuis 2005. Sur cette période, le quintuple Ballon d'Or a marqué 14 fois. Et il en est désormais à 19 buts cette saison en Serie A et à 50 buts en 70 matches sous le maillot de la Juventus Turin depuis son arrivée à l'été 2018.

Et tout cela à l'âge de 35 ans. Il en est d'ailleurs le premier étonné. "A 35 ans? Je pensais que je serais pêcheur à Madère (une île du Portugal où il est né, ndlr)", a-t-il avoué lors d'un entretien avec la chaîne de télévision Canal 11. "Je voulais devenir footballeur professionnel mais je ne pensais pas que j'allais gagner tout ce que j'ai gagné...".

CR7 a soufflé ce mercredi 5 février ses 35 bougies. Un anniversaire qu'il a célébré entouré de ses proches dans un restaurant de Turin avant de recevoir un superbe cadeau.