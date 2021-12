Fini de rire pour Kevin De Bruyne: de retour au top, il reçoit les éloges de son entraîneur (vidéo)

Il y a des soirs, comme ça, où tout vous réussi. C'était le cas hier pour Kevin De Bruyne, qui a emmené les siens vers une victoire de haute volée face à Leeds (7-0). Auteur d'un doublé, dont une frappe à distance absolument incroyable, le Diable Rouge confirme ainsi son retour en forme, après un début de saison compliqué suivi d'une infection au covid qui l'a à nouveau freiné.

En conférence de presse, Pep Guardiola a salué le travail du milieu de terrain, rappelant aussi toute son importance dans l'effectif mancunien. "Kevin s’est entraîné les trois derniers jours. Le match contre Wolverhampton, il a manqué de rythme mais c’est difficile de sortir du banc. Il s’est très bien entraîné les deux derniers jours et dans ce type de match, plus ouvert, où ils mettent beaucoup de joueurs devant, Kevin est le meilleur en transition. Parfois, il a un peu plus de mal quand l’adversaire joue très bas et compact, comme les Wolves, mais nous avons besoin de lui", a rappelé le tacticien catalan.

Il a ensuite rappelé le passif de 'KDB', qui s'inscrit comme un élément central de ce club. "Nous sommes ensemble depuis six saisons. Je le connais très bien, il me connaît très bien. Ce qu’il a fait pour moi, ça représente beaucoup. Il a été tellement important. Nous avons besoin de lui. Je suis très content qu’il revienne petit à petit parce qu’il a eu beaucoup de mal au début de saison. Il a joué beaucoup de matches importants même lorsqu’il n’était pas à son meilleur niveau. Et quand il a retrouvé un peu le rythme, il a eu le covid. J’espère qu’il pourra maintenant maintenir le rythme parce que nous avons besoin de lui", a-t-il précisé.

Kevin De Bruyne a récemment prolongé son contrat et espère glaner une Ligue des Champions, trophée dont il est passé tout près la saison dernière.