Kevin De Bruyne, buteur, répond à un Mohamed Salah de gala: Manchester City accroche le nul à Liverpool (vidéos)

Malgré un Mohamed Salah impressionnant, avec une passe décisive et un but en solitaire, Manchester City est parvenu à arracher un nul (2-2) qui n'arrange personne à Liverpool, pour la 7e journée de Premier League, dimanche.



Ce résultat a pour principal effet de permettre à Chelsea (16 points) de passer la trêve internationale d'octobre dans la peau du leader, une longueur devant Liverpool et deux devant un quatuor composé des deux Manchester, d'Everton et de Brighton.



Quatre jours après leur déconvenue contre le Paris SG en Ligue des Champions (2-0) City a largement dominé le premier acte, mais sans trouver la faille.



Chahuté par la réaction des Reds au retour des vestiaires, City a cédé devant Sadio Mané (1-0, 59e), idéalement servi par Salah, et par l'Egyptien lui-même au sortir d'un slalom spécial dans la défense (2-1, 76e).



Mais ils ont trouvé les ressources pour revenir à chaque fois, par Phil Foden (1-1, 69e) et une frappe de Kevin de Bruyne déviée par Joel Matip (2-2, 81e).