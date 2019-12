Kevin De Bruyne envisage déjà de devenir entraîneur

Kevin De Bruyne envisage de suivre la courte formation d'entraîneur que la fédération belge de football organise pour ses internationaux, rapporte Het Laatste Nieuws mardi.

"Nous avons récemment reçu de l'Union belge une proposition pour obtenir le diplôme d'entraîneur UEFA A et UEFA B. C'est quelque chose que je veux faire, car on peut obtenir deux diplômes en peu de temps" déclare Kevin De Bruyne, 28 ans. "Je ne joue pas encore avec l'idée de devenir entraîneur, je suis trop jeune pour cela, mais c'est le minimum si je veux rester dans le monde du football plus tard".

Kevin De Bruyne ne cache pas qu'il s'inspire de son coach à Manchester City, Pep Guardiola, comme avant lui Vincent Kompany, qui n'a pas encore obtenu son diplôme d'entraîneur. "Vincent suit des cours en Angleterre, je vais le faire à l'Union belge", dit KDB. "On nous a expliqué la nouvelle formule en novembre. Je pense que les cours vont commencer en mars, mais tout le monde pourra les suivre selon son propre rythme. Je dois encore voir comment et quand je vais les suivre".