Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku nommés pour l'Equipe de l'Année de la FIFA et FIFPro

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku figurent parmi les sélectionnés pour faire partie de l'Équipe de l'Année de la FIFA, la fédération internationale de football, et la FIFPro, le syndicat des joueurs, a communiqué la FIFPro mardi.

De Bruyne et Lukaku font partie d'une liste réduite pour la première fois en 17 ans de 55 à 23 nominés. Les votes ont été effectués par les joueurs professionnels partout dans le monde. Fin novembre, De Bruyne figurait déjà dans la liste des 11 nommés pour le prix du Joueur de l'Année de la FIFA.

En 2020, De Bruyne avait été choisi dans l'Équipe de l'Année. En 2018 et 2019, Eden Hazard avait aussi été sélectionné.

Le gardien, les trois défenseurs, les trois milieux et les trois attaquants qui reçoivent le plus de voix seront choisis dans l'Équipe de l'Année. La onzième place reviendra "au joueur de champ restant ayant obtenu le plus grand nombre de voix". Le 'World 11' sera dévoilé le lundi 17 janvier lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards.

Les nommés

Gardiens: Alisson Becker (Liverpool/Bré), Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain/Ita), Edouard Mendy (Chelsea/Sén)

Défenseurs: David Alaba (Bayern Munich/Real Madrid, Aut), Jordi Alba (FC Barcelone/Esp), Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Ang), Dani Alves (Sao Paulo/FC Barcelona/Bré), Leonardo Bonucci (Juventus/Ita), Ruben Dias (Manchester City/Por)

Milieux: Sergio Busquets (FC Barcelona/Esp), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bel), Bruno Fernandes (Manchester United/Por), Frenkie de Jong (FC Barcelona/P-B), Jorginho (Chelsea/Ita), N'Golo Kanté (Chelsea/Fra)

Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid/Fra), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United/Por), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Nor), Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pol), Romelu Lukaku (Inter Milan/Chelsea/Bel), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Fra), Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain/Arg), Neymar (Paris Saint-Germain/Bré)