Ils ont cartonné: deux Diables Rouges nommés par l'UEFA pour de prestigieuses récompenses

Thibaut Courtois, parmi les trois gardiens, et Kevin De Bruyne, parmi les trois milieux de terrains ont été nommés par l'UEFA, l'Union européenne de football, comme joueur de l'année en club en Ligue des Champions.

L'instance européenne du football a communiqué les listes des joueurs en lice. Les résultats seront annoncés lors du tirage au sort de la Ligue des Champions le 26 août prochain à Istanbul en Turquie. Les récompenses concernent les gardiens, défenseurs, milieux de terrain et attaquants de la saison 2020/2021 de la Ligue des Champions. Thibaut Courtois (Real Madrid), le Brésilien Ederson (Manchester City) et le Sénégalais Édouard Mendy (Chelsea) sont les trois nommés dans la catégorie des gardiens.

Pour les milieux de terrain, Kevin De Bruyne (Manchester City) est encore avec deux joueurs de Chelsea, l'Italien Jorginho et le Français N'Golo Kanté. Les trois nommés pour les défenseurs sont l'Espagnol César Azpilicueta et l'Allemand Antonio Rüdiger de Chelsea ainsi que le Portugais Rúben Dias (Manchester City). Au rayon des attaquants, ce sera le Norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund), le Français Kylian Mbappé (PSG) ou le Polonais Robert Lewandowksi (Bayern Munich). Chelsea s'était imposé en finale 1 à 0 face à Manchester City et Kevin De Bruyne.

En outre, l'UEFA désignera aussi le meilleur joueur de l'Europa League lors du tirage au sort de la phase de groupes pour le prochain exercice aura lieu le 27 août, toujours à Istanbul. Les trois nommés sont l'Uruguayen Edinson Cavani (Manchester United), le Portugais Bruno Fernandes (Manchester United) et l'Espagnol Gerard Moreno (Villarreal). Villareal s'était imposé en finale aux tirs au but face à Manchester United.