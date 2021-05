Manchester City ne prend aucun risque avec Kevin De Bruyne, légèrement blessé

Kevin De Bruyne manquera le déplacement de Manchester City à Newcastle vendredi, dans le cadre de la 36e journée du championnat d'Angleterre de football. Le Diable Rouge n'est toujours pas remis d'un "léger problème musculaire" qui l'avait déjà privé de la défaite 1-2 contre Chelsea le week-end dernier. L'entraîneur de Manchester City l'a confirmé jeudi en conférence de presse.

"Il est toujours blessé, mais il va mieux", a expliqué Guardiola. "Quand il sera rétabli, il reprendra l'entraînement et les gars qui sont en forme à 100 pour-cent mentalement et physiquement auront une chance de jouer la finale", a indiqué Guardiola en référence à la finale de la Ligue des Champions le 29 mai contre Chelsea. "Avant cela, nous avons trois matchs pour obtenir des informations sur l'état de l'équipe et des joueurs qui disputeront le dernier match de la saison."

Depuis mardi et la défaite de Manchester United face à Leicester, City est assuré de remporter le titre de champion d'Angleterre. Egalement vainqueurs de la Coupe de la Ligue, les Cityzens viseront un triplé historique contre Chelsea en finale de la Ligue des Champions, une compétition qu'ils n'ont jamais gagnée.