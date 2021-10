La réaction étonnante de Kevin De Bruyne après son superbe but (vidéo)

Ce samedi 16 octobre est définitivement celui des joueurs Belges. Kevin De Bruyne, qui portait le brassard de capitaine de son équipe, a inscrit le deuxième but de Manchester City qui s'est imposé 2-0 face à Burnley cet après-midi.

Les Citizens ont ouvert le score en première mi-temps via Bernardo Silva. À la 70e minute, Kevin De Bruyne reprend la balle qui trainait dans le rectangle adverse et l'envoie au fond des filet d'une frappe rageuse.

Visiblement, De Bruyne n'était pas spécialement euphorique d'avoir marqué son troisième but de la saison et le célèbre très sobrement avec ses coéquipiers. De là à dire qu'il s'en bat les c*******, il n'y a qu'un pas.