Kevin De Bruyne parmi les nommés au titre de Joueur du mois de décembre en Premier League

Kevin De Bruyne est l'un des huit nommés au titre de Joueur du mois de décembre en Premier League.

Le Diable Rouge a inscrit trois but et délivré quatre assists en six matchs avec Manchester City. Les autres candidats sont Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Emiliano Buendia (Norwich City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Ben Foster (Watford), Danny Ings (Southampton), Adama Traoré (Wolverhampton) et Jamie Vardy (Leicester City). Le vainqueur est désigné par le public qui peut voter via le site d'EA Sports, les capitaines des vingt clubs de Premier League et un panel d'experts. Marouane Fellaini (novembre 2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian Benteke (avril 2015), Eden Hazard (octobre 2016 et septembre 2018) et Romelu Lukaku (mars 2017) ont déjà été désignés "Joueur du mois". De Bruyne avait été nommé en août, mais avait vu le Finlandais Teemu Pukki (Norwich City) rafler le trophée.