De Bruyne permet à Manchester City de s'offrir le choc contre Chelsea (vidéo)

Manchester City a remporté samedi le choc de la 13e journée du championnat d'Angleterre, sur ses terres, face à Chelsea (2-1). Kevin De Bruyne a permis aux Mancuniens d'égaliser à l'approche de la demi-heure de jeu après l'ouverture du score de Kante (21e). City a finalement remporté les trois points grâce à une réalisation de Mahrez (37e). Michy Batshuayi est monté au jeu à la 73e dans le camp londonien. Les Cityzens, 3es avec 28 pts, dépassent leur adversaire du jour (26 unités) au classement.

José Mourinho ne s'est pas loupé pour ses débuts avec Tottenham qui a gagné (3-2) à West Ham, alors que Manchester City et Leicester suivent le rythme de Liverpool vainqueur à Crystal Palace (2-1), samedi, pour la 13e journée de Premier League.

Les chocs s'enchaînent pour Manchester City mais la réception de Chelsea, qui le devançait d'un point, s'est mieux terminée (2-1) que le déplacement à Anfield (3-1) avant la trêve.



Les Blues étaient pourtant venus avec ambition et un milieu Jorginho-Kovacic-Kanté fait pour presser, courir et surtout faire courir le ballon.



Avec 46,74% de possession, jamais une équipe n'avait eu aussi peu le ballon en 381 matches avec le Catalan sur le banc.



City a mis une bonne demi-heure à trouver la parade, le temps pour N'Golo Kanté de partir dans le dos de la défense, résister au retour de Benjamin Mendy et de tromper Ederson (0-1, 21e).



L'égalisation des Citizens a été chanceuse, Kurt Zouma prenant Kepa à contre-pied en déviant une frappe de Kevin De Bruyne (1-1, 29e), alors que le but de Riyad Mahrez, huit minutes plus tard, au terme d'un beau slalom, ne doit rien à personne (2-1, 37e).



Avec 28 points, City remonte sur le podium, entre Leicester (29) et Chelsea (26).