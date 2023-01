Kevin De Bruyne sur le toit du monde ? Le Diable Rouge est nommé pour un prix prestigieux

Kevin De Bruyne figure dans la liste des 14 nommés pour le titre de Joueur FIFA de l'année, a annoncé la fédération internationale de football jeudi. Le prix sera remis le 27 février lors de la traditionnelle cérémonie The Best FIFA Football Awards.

De Bruyne, 31 ans, a remporté la Premier League avec Manchester City la saison dernière et a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Il a également terminé 3e du dernier Ballon d'Or et élu dans le meilleur onze de la dernière Ligue des Champions. Les Argentins Julian Alvarez (Manchester City) et Lionel Messi (PSG), les Brésiliens Neymar (PSG) et Vinicius (Real Madrid), les Français Karim Benzema (Real Madrid) et Kylian Mbappé (PSG), l'Anglais Jude Bellingham (Dortmund), le Croate Luka Modric (Real Madrid), le Polonais Robert Lewandowski (Barcelone), le Sénégalais Sadio Mané (Bayern Munich), le Norvégien Erling Haaland (Manchester City), l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le Marocain Achraf Hakimi (PSG) sont les autres nommés.

Thibaut Courtois avait lui déjà été nommé pour le titre de meilleur gardien tout comme le Brésilien Alisson (Liverpool), le Marocain Yassine Bounou (Séville), le Croate Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), le Français Mike Maignan (AC Milan), l'Argentin Emiliano Martinez (Aston Villa) et l'Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich). Robert Lewandowski et l'Espagnole Alexia Putellas avaient été désignés joueur et joueuse de l'année l'an dernier.

En plus du prix du joueur et joueuse de l'année, la FIFA décerne aussi le prix Puskas pour le meilleur but de l'année, celui de la meilleure gardienne, de l'Entraîneur de l'année pour le football masculin et Entraîneur de l'année pour le football féminin. L'équipe de l'année est également désignée. Le jury est composé des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales (messieurs et dames), d'un journaliste spécialisé (un par fédération nationale) ainsi que de supporters inscrits sur FIFA.com.