Un joueur du Cercle de Bruges annonce souffrir de la Malaria (photos)

Kevin Denkey ne sera pas de la partie lors du match du Cercle de Bruges face à Malines. Malheureusement, le jeune joueur de 20 ans a contracté la Malaria, comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Arrivé en janvier, l'attaquant va maintenant espérer une guérison rapide pour retrouver dès que possible ses coéquipiers. "J’ai essayé de forcer, mais il faut absolument que je me repose. J’apprendrai de c¸a. Je ferai tout le maximum pour revenir en bonne sante´ et en meilleur forme, je le promets", a notamment écrit Denkey sur Instagram.