L'ensemble du vestiaire parisien ne semble pas comprendre le départ de Thomas Tuchel. Le tacticien allemand va quitter le PSG après 2,5 ans de bons et loyaux services. Une décision qui ne plaît pas à tous, certains médias avançant notamment une grande tristesse dans le chef de Neymar.

De son côté, Kylian Mbappé a tenu à saluer son ancien mentor. "Malheureusement, c'est la loi du football. Mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dit merci, coach", a écrit l'international français sur Instagram. "Thanks also to you my guys Benjamin "Benni" Weber, Zsolt Löw et Arno Michels", a ajouté Kylian Mbappé faisant référence à l'analyste vidéo et aux deux adjoints de Tuchel au PSG.

Mauricio Pochettino est cité comme le candidat numéro un pour rejoindre le PSG.