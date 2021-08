Kylian Mbappé au Real Madrid? "J'ai été très clair, on a toujours été très clair", déclare le président du PSG

Le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi a déclaré jeudi que la position de son club "n'avait pas changé" sur Kylian Mbappé, qu'il veut conserver malgré les avances du Real Madrid pour le recruter avant la fin du mercato, le 31 août.



"J'ai été très clair, on a toujours été très clair. Vous connaissez notre position, on ne va pas changer", a déclaré le dirigeant qatarien au micro de beIN Sports.



Celui-ci était interrogé après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, à Istanbul.



A moins d'une semaine de la clôture du marché des transferts, l'avenir de Mbappé met l'Europe du football en ébullition.



Le PSG veut conserver son attaquant star, mais le club n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat expirant en juin 2022.



Cette situation laisse entrevoir son départ dès cet été.



Le Real Madrid, courtisan de longue date de "Kyky", a dégainé mardi une première offre d'environ 160 millions d'euros, que le PSG, par la voix de son directeur sportif Leonardo, a déclinée.



Si Mbappé "a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions", a assuré le dirigeant mercredi.