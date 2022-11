Kylian Mbappé avoue avoir voulu quitter l'équipe de France après l'Euro 2021 et explique ce qui l'a fait changer d'avis

Le parcours de la France à l'Euro 2021 s'est terminé en huitième de finale après un scénario à rebondissements. Les Français menaient face à la Suisse avant de se faire rejoindre au score et de s'incliner lors de la séance de tirs au but.

Denier tireur tricolore, Kylian Mbappé a acté l'élimination de son équipe lorsque son essai a été repoussé par Yann Sommer, le gardien helvète.

Après le match, la déception était immense dans l'Hexagone. Certains "supporters" ont déversé leur colère sur l'attaquant du PSG en déblatérant des insultes racistes.

Cela a profondément blessé le natif de Bondy qui a alors pensé à arrêter de jouer pour l'équipe de France.

"J'ai dit que je ne pourrais pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne jouerai plus", a déclaré l'ancien joueur de Monaco dans des propos relayés par ESPN. Une décision qui ne sera restée qu'un temps dans l'esprit du Français. "Après, j'ai pris le temps de réfléchir avec les personnes qui jouent avec moi et qui m'encouragent, et je pense que ce n'était pas le bon message d'abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour tout le monde".

Un an après l'échec de l'Euro, Mbappé et ses coéquipiers s'apprêtent à défendre leur titre de champion du monde au Mondial qatari qui commence dans moins de 10 jours.