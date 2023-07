Kylian Mbappé en visite au Cameroun natal de son père

L'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, a été ovationné par des centaines de fans jeudi à son arrivée au Cameroun pour une visite consacrée à des oeuvres de charité et un détour dans le village de son père.

- Enfants sourds et malentendants -

Un programme, dont l'AFP s'est procuré une copie, prévoit qu'il visite vendredi matin l'école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives (FEPPDA) à Yaoundé, puis participe à un "match de basket Mbappé vs Joakim", sans doute Joakim Noah, fils de Yannick et ancien joueur de la NBA.

Vendredi après-midi, il participera à un match de football contre le FC Vent d'Etoudi, club de D2 camerounaise que préside Yannick Noah.