Il n'a finalement pas signé: la story supprimée de Kylian Mbappé qui ENFLAMME la presse espagnole (photo)

Kylian Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid. Malgré une offre plus que conséquente, on parle d'un montant variant entre 200 et 220 millions soumis au PSG cet été, le club espagnol n'a pas pu obtenir la signature du génie français. En fin de contrat en juin 2022, Mbappé pourrait donc s'engager gratuitement avec la formation madrilène dès janvier, avec prise d'effet la saison prochaine.

Et c'est ce scénario que la presse espagnole évoque comme le plus probable. Hier soir, Mbappé, jusqu'ici très silencieux sur son avenir, a furtivement laissé passer une indication sur ses intentions dans une story relayée sur Instagram. Cette dernière évoque la possibilité de rejoindre Madrid gratuitement en juin. "Respect mon frère pour ton professionnalisme. Reprogramme tes rèves pour bientôt", écrit un fan du joueur, dans un message relayé directement par le joueur.

Devant l'emballement, le joueur l'a retiré 20 minutes plus tard. Mais la presse espagnole y voit un signe clair et parle en boucle de cette réponse. Voilà qui promet des mois agités.