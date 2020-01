Mbappé règne en maître, Messi et Ronaldo dégringolent: voici le classement des joueurs les plus chers au monde

L'Observatoire du football CIES a publié mardi un nouveau classement des joueurs les plus chers de la planète. Plusieurs Diables Rouges figurent dans ce classement, en étant, dans certains cas, sur le podium à leur position.

L'Observatoire du football CIES a publié ce lundi la version actualisée de son classement des joueurs les plus chers des cinq grands championnats européens. Un classement qui prend en compte toute une série de facteurs et établi par des scientifiques reconnus. Parmi les éléments pris en compte, citons la durée du contrat, la nationalité, les résultats individuels et en club, l'âge, la durée de contrat ou encore la position occupée.

Le joueur le plus cher serait le Français Kylian Mbappé, avec une valeur estimée à 265,2 millions d'euros. Il devance l'Anglais Raheem Sterling (223,7 M€) et l'Egyptien Mohamed Salah (175,1 M€). L'Argentin Lionel Messi n'est que huitième, avec un prix de 125,5 millions d'euros, le Portugais Cristiano Ronaldo figurant à la 39e place (80,3 M€).

Le premier Belge s'appelle Romelu Lukaku. L'attaquant de l'Inter Milan est évalué à 100,2 millions d'euros et serait donc le 20e joueur le plus cher d'Europe. Eden Hazard, actuellement blessé, est lui estimé à 90,3 millions d'euros et est 32e. Suivent Youri Tielemans (37e, 81 M€), Kevin De Bruyne (63e, 70,4 M€) et Thorgan Hazard (130e, 55,9 M€).

Voici donc les Diables Rouges les plus chers d'Europe, selon les calculs de l'Observatoire du football CIES. Le classement sera réévalué le mois prochain.