Kylian Mbappé toujours plus proche du Real Madrid? "Bizarre comme question", répond l'entraîneur du Real Madrid

Alors que le Real Madrid espère la signature de Kylian Mbappé, l'entraîneur Carlo Ancelotti a convenu que l'attaquant français du Paris SG "est un grand joueur", mais n'a pas souhaité faire davantage de commentaire sur ce possible transfert, à la veille d'affronter le Betis Séville pour la 3e journée de Liga.



"Bizarre comme question, je ne m'y attendais pas !", a d'abord ironisé Ancelotti, quand un journaliste l'a lancé sur le brûlant dossier de la possible venue de Mbappé.



"C'est un dossier que gère le club. Je comprends que cela vous intéresse, mais je ne peux rien dire de plus. On est concentré sur le match, je ne pense qu'à cela. Ce qui touche à la politique du football m'importe peu", a déclaré le technicien italien du Real.



"C'est un grand joueur, il faut dire ce qui est", a seulement commenté Ancelotti.



"Je vais me répéter: mon effectif est fantastique. On peut rivaliser contre n'importe quelle équipe dans le monde. Si l'équipe s'améliore, ce sera bon pour tout le monde", a précisé "Carletto", assurant qu'entre eux, le staff et les joueurs ne parlent pas du mercato.



Ancelotti a aussi commenté le transfert de Cristiano Ronaldo vers son ancienne équipe, Manchester United : "C'est une bonne chose. Il revient dans une équipe qu'il a beaucoup aimé, où il a très bien joué et où il a laissé un très bon souvenir. Manchester United tient une très bonne recrue, je connais bien cette équipe et son entraîneur, et je souhaite le meilleur à Cristiano", a déclaré Ancelotti, qui avait eu "CR7" sous ses ordres lors de son premier passage sur le banc madrilène (2013-2015).



"Mais la Liga espagnole a aussi beaucoup de talent... Le Barça est là, avec beaucoup de qualités, l'Atlético aussi... et le Real Madrid aussi, bien sûr !", a conclu le technicien italien.