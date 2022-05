Conseils d'Emmanuel Macron, son appel au président du Real Madrid, son choix: les confidences de Kylian Mbappé sur sa prolongation au PSG

Kylian Mbappé, qui a choisi samedi de prolonger au Paris SG jusqu'en 2025 en repoussant les avances du Real Madrid, a reconnu lundi avoir consulté Emmanuel Macron sur le sujet, appréciant les "bons conseils" du président français, qui voulait que l'attaquant "reste".

"On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'étaient des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations", a déclaré Mbappé lors d'un entretien avec plusieurs médias dont l'AFP organisé après une conférence de presse au Parc des Princes. "Il fait partie des différentes personnes avec qui j'ai parlé pour du foot! C'est là qu'on voit que le foot a changé et qu'il a une place importante dans la société."

Dans cette même conférence de presse, il a affirmé qu'il n'endosserait pas de rôle extra-sportif, malgré des rumeurs évoquant un droit de regard sur le mercato, notamment. "Je reste un joueur de foot, ancré dans un collectif, je n'irai pas au-delà de cette fonction, je n'irai pas au-delà de ma fonction de joueur", a dit Mbappé.

Mais alors pourquoi a-t-il prolongé ? C'était la question à laquelle tout le monde attendait une réponse. Sans se cacher, Mbappé a donné les éléments qui l'ont poussé à faire le choix de son club actuel. "L'année dernière, je voulais partir. Aujourd'hui, le contexte sportif et privé est différent. La France est un pays où je veux vivre et vieillir. Quitter mon pays aurait représenté quelque chose sentimentalement parlant. Le projet sportif a également changé ici. Mon histoire ici n'est pas terminée sur le plan personnel et collectif. J'ai pris ma décision la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes partenaires, car le club souhaitait que ce soit une surprise", a lancé le Français.

Restait ensuite à annoncer la nouvelle à Florentino Perez, le président du Real Madrid. "Je l'ai appelé avant d'annoncer au PSG que je prolongeais. En tant qu'homme respectueux, je me devais de lui parler personnellement, car nos liens étaient très proches. Dans le football, il ne faut pas regarder trop loin. Je signe ce nouveau contrat au PSG. C'est le meilleur choix pour moi. Je ne regarde pas à mon avenir", a-t-il détaillé, avant de passer un message aux supporters espagnols. "Je n'ai jamais porté ce maillot. Enfin, si. Pendant une semaine, quand j'avais 14 ans. Je comprends leur déception, mais j'espère qu'ils comprennent que j'ai envie de rester dans mon pays. Je veux mener la France vers les sommets".

Le Français est désormais lancé dans une nouvelle étape de sa carrière.