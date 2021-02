Surprise en Angleterre: à 23 ans, il devient propriétaire de Sunderland

Âgé de seulement 23 ans, Kyril Louis-Dreyfus, le fils des anciens propriétaires de l'OM est devenu le nouveau président du club de Sunderland.

C'est le club anglais qui l'a annoncé via son compte twitter.

Stewart Donald, le désormais ex-président a déclaré: "Je suis ravi d'accueillir Kyril Louis-Dreyfus au sein du club en tant que nouveau président et actionnaire majoritaire. L'engagement, la perspicacité et l'intégrité de Kyril nous ont convaincus d'accepter sa proposition. Sa vision et son désir de ramener le succès à Sunderland étaient évidents dès le départ et sa candidature est celle qui, selon nous, donne au club les meilleures chances de succès et de durabilité à long terme."

L'ancien club de Simon Mignolet a connu de nombreuses difficultés ces dernières années et évolue désormais en D3 anglaise.