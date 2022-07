L'affaire Mbappé ne s'arrête jamais: la Ligue espagnole a officiellement demandé l'annulation du contrat

La Ligue espagnole de football (LaLiga) a demandé l'abrogation du contrat liant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé, auparavant convoité par le Real Madrid, devant le tribunal administratif (TA) de Paris, selon la plainte consultée vendredi par l'AFP.

Ce recours de suspension de la Liga concerne également l'homologation des comptes du club par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Cette requête a été rejetée dans la même journée pour défaut d'urgence, a-t-on appris de source judiciaire, et sera examinée sur le fond dans un délai plus long. "Nous nous y attendions", explique à l'AFP l'avocat français de LaLiga, Juan Branco, "c'était un recours technique, ce qui compte, c'est le jugement sur le fond" qui pourrait ne pas intervenir "avant la fin de la saison" 2022/2023, estime-t-il. "Nos démarches à l'échelle française se confrontent à de lourdes résistances, elles ne sont qu'une première étape avant de saisir les juridictions européennes, d'ici quelques mois", ajoute Me Branco.

LaLiga demandait au TA "de bien vouloir annuler les décisions administratives" de "l'homologation du contrat" de Mbappé par la Ligue professionnelle de football (LFP) ainsi que "le refus" de la DNCG "de prendre des mesures à l'égard du PSG", décision remontant au 21 juin 2021. Selon Me Branco, le PSG n'a pas respecté les "critères et indicateurs prévus par les règlements de la LFP et de la DNCG ainsi que ceux édictés par l'UEFA" à travers les règles du fair-play financier.

Selon lui, cela a "généré un préjudice important et direct à l'encontre du requérant, LaLiga". Il reproche au PSG d'avoir présenté "des bilans comptables faussés, des budgets prévisionnels volontairement fantaisistes" et d'avoir "maquill(é)le système de parties liées mis en oeuvre avec des sponsors dépendant directement de l'entité qatarie", comme l'office de tourisme du pays.

"Cette situation atteint structurellement à la possibilité d'une concurrence loyale et non-faussée au sein du marché intérieur de l'Union Européenne (...) et aux principes de l'équité sportive", explique encore l'avocat. Il s'agit de la première étape de la stratégie de LaLiga et de son avocat en direction du PSG, comme Juan Branco l'avait annoncé le 17 juin lors d'une conférence de presse à Paris, prévoyant "des procédures graduées" visant le PSG.

"La LFP n'aurait jamais dû valider ce contrat (de Mbappé, NDLR). La DNCG aurait dû constater l'infraction du PSG aux règles du fair-play financier à l'échelle nationale mais aussi européenne", expliquait-il.