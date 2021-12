La bombe de l'agent d'Erling Haaland: voici les clubs que son joueur pourrait rejoindre

Mino Raiola, l'agent du prodige norvégien Erlign Haaland a évoqué vendredi Manchester City, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich comme possibles destinations pour l'attaquant à l'été 2022.

Raiola a déclaré à la radio allemande Sport1 qu'il y avait "de fortes chances qu'Erling quitte" le Borussia Dortmund à la fin de la saison. "Peut-être l'été prochain, peut-être l'été suivant", a-t-il ajouté. "Il peut --et il va le faire-- continuer à avancer. Le Bayern, le Real, Barcelone, City --ce sont les gros clubs dans lesquels il peut aller", a encore poursuivi l'agent. Haaland, âgé de 21 ans, est lié jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, mais ses performances --et notamment ses 23 buts en 20 rencontres de Ligue des Champions-- attirent déjà les plus grands clubs d'Europe. Son contrat possède en outre une clause libératoire qui s'active à compter de 2022, et qui s'établirait à 80 millions d'euros. "Nous savions tous que quand il est venu à Dortmund (de Salzbourg, ndlr), ce moment viendrait", a poursuivi Raiola, qui a assuré qu'il allait s'entretenir avec les dirigeants de Dortmund dans les prochains mois: "Nous leur dirons comment nous voyons les choses, ils nous diront comment ils les voient".

Depuis son arrivée en Bundesliga en janvier 2020, Haaland a inscrit 51 buts en 51 rencontres. Actuellement deuxième du championnat, Dortmund n'a pas réussi à passer la phase de groupes en Ligue des Champions, et sera reversé en Europa League souffrant notamment de l'absence pendant cinq semaines de son attaquant vedette, en raison d'une blessure musculaire. Il compte aussi 12 réalisations en quinze rencontres avec l'équipe nationale de Norvège;