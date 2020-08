L'Ajax Amsterdam accélère et RÊVE de boucler l'un des transferts de l'été

Frappé par une humiliante défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le vestiaire du Barça pourrait changer la saison prochaine. Le club pourrait perdre certains éléments. Dans le lot, un certain Luis Suarez. L'attaquant de 33 ans forme toujours un duo intéressant avec Lionel Messi, mais un de ses anciens clubs rêve de le recruter.

L'Ajax Amsterdam a décidé d'accélérer à ce sujet. Le journal Marca annonce qu'une première offre néerlandais est arrivée sur le bureau du club. Le montant proposé semble dérisoire, 15 millions d'euros, mais Suarez n'a plus qu'un an de contrat au Barça. Cependant, en raison de son importance dans le collectif, les dirigeants catalans seraient peu enclins à un transfert. Ils pourraient néanmoins se laisser convaincre par un chèque autour des 30 millions d'euros.

Luis Suarez avait évolué dans le club ajacide entre 2007 et 2011, avant d'exploser un peu plus à Liverpool. Il évolue à Barcelone depuis 2014.

Indice de probabilité: 2,5/5, possible. Le FC Barcelone cherche des liquidités et rêve de Lautaro Martinez. Ce n'est pas un secret, les Catalans veulent trouver le successeur de l'Uruguayen. Ils n'y sont pas parvenus jusqu'ici. Vont-ils accepter de le laisser partir et de risquer de perdre une option offensive de premier plan ? Suarez a encore inscrit 21 buts cette saison. Mais de l'autre côté, Suarez pourrait trouver un club où il aurait à nouveau un rôle prépondérant et montrer la voie à un club plus que prestigieux. Cela dépendra donc avant tout d'argent: si l'Ajax met le paquet, il ouvrira la porte à d'autres arrivées convaincantes au Barça. Affaire à suivre.