L'Ajax Amsterdam rend hommage à Bob Marley avec un maillot magnifique (photos et vidéos)

L'ajax Amsterdam a dévoilé son troisième maillot aux couleurs de la Jamaïque en hommage à Bob Marley.

L'Ajax a dévoilé vendredi sa troisième tunique, en hommage à Bob Marley. Un maillot iconique aux couleurs de la Jamaïque où figure sur le dos trois petits oiseaux, en référence à la chanson "Three Little Birds" de l'icône du reggae, disparue en 1981 à l'âge de 36 ans.

Cette chanson est devenue en 2008 l'hymne non officiel du club à l'occasion d'un déplacement à Cardiff pour affronter le Cardiff City FC, les supporters de l'Ajax avaient été contraints de rester dans le stade à l'issue de la rencontre. Le DJ du stade avait alors diffusé plusieurs chansons, dont "Three Little Birds", qu'ils avaient tous reprise en cœur et qu'ils entonnent depuis à chaque rencontre.

Ky-Mani Marley, le fils de l'idole, avait d'ailleurs fait un mini-concert à la pause du match de Ligue des Champions entre l'Ajax et l'AEK Athènes en septembre 2018. Dans une ambiance incroyable, il avait chanté "Three Little Birds" avec les 52 000 spectateurs présents dans la Johan Cruyff Arena.

En plsu d'être un hommage, le maillot sera utilisé par les joueurs sur le terrain. Le club ajacide annonce que "le kit est le deuxième kit pour les matches européens, en plus du kit domicile."

Si vous souhaitez acquérir ce maillot, il est en vente sur le site de l'Ajax au prix de 90 euros. Il vous faudra un peu de patience aussi, à l'heure d'écrire ces lignes, il y a un temps d'attente de 10 minutes avant de pouvoir accéder à la boutique en ligne.