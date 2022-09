L'Allemagne, qui organise l'Euro 2024, propose de bannir un pays du tournoi

L'Allemagne, pays hôte de la phase finale de l'Euro-2024, a demandé à l'UEFA d'exclure le Bélarus en raison de son soutien à la Russie, a indiqué vendredi un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Dans une lettre adressée au président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, demande en outre la suspension des responsables russes et biélorusses de l'instance de football, selon une information de l'hebdomadaire Der Spiegel, confirmée par le porte-parole du ministère. L'instance dirigeante du football européen n'a jusqu'à présent exclu que la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février.

Mais pour la ministre, "non seulement la Russie, qui mène une guerre en violation du droit international, mais aussi le Bélarus, en tant que soutien majeur des dirigeants russes, devraient être exclus de tous les matches et tournois de football internationaux". Le monde du sport doit "être à la hauteur et adopter une position unie contre cette forme de mépris des droits de l'homme", ajoute-t-elle dans la lettre, citée par le Spiegel.

Le tirage au sort des qualifications de l'Euro-2024 doit être effectué le 9 octobre à Francfort. L'Allemagne sera le seul pays hôte de la phase finale de 2024, contrairement à la phase finale de l'Euro 2020 -- retardée d'un an en raison de la pandémie de Covid -- où le tournoi était réparti sur le continent dans onze villes.

Dix stades allemands accueilleront les matches, dont l'emblématique stade olympique de Berlin et l'Allianz Arena de Munich.