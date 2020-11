Quique Setién, ex-entraîneur du FC Barcelone entre le 13 janvier et le 17 août 2020, a donné une longue interview au journal espagnol El Pais.

Il est revenu sur son éviction après l'humiliation 8-2 subie face au Bayern Munich en Ligue des champions en août. "Vous êtes extrêmement blessé, parce que vous rentrez dans l'histoire du Barça avec cette défaite. J'assume mon pourcentage de responsabilité. Un jour, j'écrirai à ce sujet. Après avoir été licencié, je me suis rendu compte que la décision avait été prise avant cette rencontre...".

L'ancien coach du Bétis Séville a aussi parlé de sa relation avec Lionel Messi. "Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Leo en fait partie, c'est vrai. Mais je crois aussi que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Qui je suis pour le remplacer? Jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont accepté comme il est pendant des années et personne ne l'a changé... Il y a une autre facette, qui n'est pas celle du joueur, et qui est plus compliquée à gérer. Quelque chose d'inhérent à de nombreux athlètes, comme on le voit dans le documentaire de Michael Jordan (The Last Dance sur Netflix, ndlr). Leo est très réservé, mais il vous fait voir ce qu'il veut. Il ne parle pas beaucoup. Il regarde, il observe".

