Un ancien international italien condamné à 3 ans et demi de prison pour une affaire mafieuse

L'ex-international italien de football Fabrizio Miccoli, ancien attaquant de Palerme ayant aussi joué à la Juventus, a été condamné définitivement à trois ans et demi d'emprisonnement pour extorsion dans un cadre mafieux, ont indiqué mercredi les médias italiens.

La Cour de cassation a entériné mardi soir cette condamnation prononcée en 2017 et déjà confirmée une première fois en appel en janvier 2020 contre l'ex-joueur, âgé aujourd'hui de 42 ans, international à dix reprises en 2003 et 2004, selon plusieurs médias. Les faits remontent au début des années 2010, quand Miccoli évoluait à Palerme. Il était accusé d'avoir engagé quelqu'un pour aller récupérer une importante somme d'argent auprès du propriétaire d'une discothèque, pour le compte d'un membre du club.

Aucune peine alternative n'ayant été prononcée, le joueur s'est de lui-même présenté mercredi à un établissement pénitentiaire à Rovigo (Vénétie) pour commencer à purger sa peine, ont rapporté notamment la Gazzetta dello Sport et la Repubblica. "Je suis un footballeur, je ne suis pas un mafioso, je suis contre les idées de la mafia", avait assuré Miccoli, en larmes, lors d'une conférence de presse en 2013 dont la Gazzetta dello Sport a rediffusé les images mercredi.

Le cas de Fabrizio Miccoli avait notamment servi à illustrer les travaux de la commission parlementaire antimafia, en décembre 2017, dénonçant une "osmose" toujours plus profonde entre la criminalité, commune comme mafieuse, et le monde du football. Les parlementaires s'étaient notamment penchés sur les amitiés particulières entre joueurs et mafieux, en citant l'exemple de Miccoli. Outre Palerme, où il était devenu une idole des tifosi, Miccoli a joué une saison à la Juventus Turin (2003-2004). Il a aussi porté les couleurs de Pérouse et de la Fiorentina, cumulant plus de 250 matchs de Serie A (103 buts marqués). Il a pris sa retraite sportive fin 2015.