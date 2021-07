L'ex-sélectionneur des Pays-Bas Louis Van Gaal estime que Kylian Mbappé est trop individualiste et manque de maturité au niveau tactique. Un réel handicap pour l'Equipe de France et le PSG selon lui. Dans une interview accordée au quotidien sportif français L'Equipe, il a développé son point de vue.

"Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle, et ça lui arrive souvent, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là? Je me pose la question."

Pour Louis van Gaal, un joueur comme Mbappé devrait davantage respecter "l'intérêt de l'équipe". "Il est toujours plus important que les intérêts individuels. Imaginez que vous entraînez Mbappé... Je pense que c'est compliqué. C'est un défi", a ajouté l'ancien entraîneur de Manchester United. "Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers? Ce genre de choses", conclut-il.

Pour Jérôme Rothen, le chroniqueur d'RMC Sport, qui s'en était déjà pris à Mbappé durant l'Euro, la star du PSG devrait se concentrer sur son attitude. "(...) Il a raté des occasions lors de l’Euro et ça c’est une question de confiance, et surtout d’état d’esprit. Il a voulu imposer un changement de statut avant la compétition. Je pense que c’est juste un problème d’ego", a-t-il souligné.

Avant et durant l'Euro, Mbappé a reçu des critiques en France suite à ses différends avec Olivier Giroud ou encore sa volonté de tirer les coups francs à la place d'autres spécialistes de l'Equipe de France.

"Il en a pris plein la tronche et ça va continuer, estime Jérôme Rothen. Tout le monde va le regarder différemment. Mais s'il retrouve de la simplicité et de l’humilité, on ne parlera plus des problèmes tactiques ou techniques évoqués par Van Gaal", conclut-il.